Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayıp Birinci: Sağlığın yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapacağız Bengü Türk TV'de sağlık sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Şuayıp Birinci, Türkiye'nin bu alanda açık ara önde olduğunu ve daha da iyi bir noktaya geleceğini anlattı.

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ensonhaber.com

Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayıp Birinci, Türkiye'nin sağlık sektöründeki gelişmelerini ele aldı.

Bengü Türk TV'de açıklamalarda bulunan Birinci, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşıma "Sağlığın yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapmak için uğraşacağız" notunu düştü.

Türkiye'nin sağlık alanındaki öncülüğüne ve gelecek asırdaki yerine değinen Birinci'nin açıklamaları şu şekilde;

"Dünya nüfusu yaşlanıyor"

Sağlık değerlendirdiğimizde birkaç detayı aktarmak benim için bir görev. Ne yazık ki dünya nüfusu yaşlanıyor. Gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkeler özellikle sağlık sistemi iyi olan ülkelerin nüfusu azalıyor ve sağlık sistemi yeterli olmayan kıtanın ve ülkelerin nüfusu artmaya başlıyor. Dünya nüfusunun yüzde 3.5’unun göçmen olduğunu düşünürsek, sağlık sistemi oturmamış temel sağlık sistemine erişemeyen ülkelerin nüfusunun bütün dünya için risk oluşturduğunu bilmek lazım. Böyle bir risk varken yaşlanma riskinin getirdiği ve kronik hastalıkların getirdiği yükler de artmaya başladı. Yaşlı nüfusunun artmasıyla genç nüfusunun azalması, sağlığa başvurunun artması, bireyin kendi sağlığına dikkat etmesi hepimiz için önemli.

"25 yıl sonra 65 yaş üstü nüfus 3 katına çıkacak"

Baktığımızda 25 yıl sonra dünyada özellikle de ülkemizde 65 yaş üstü nüfus 3 katına çıkacak. Bu daha çok sağlığa başvurmak demek, daha çok sağlık ihtiyacı demek. Sağlığı düşünürken sadece bireyi düşünmemek gerekir, bugünün bulaşıcı hastalıklarının yüzde 75’in hayvanlardan bulaştığını hesapladığımızda sağlığa 360 derece bakmak gerektiğini ortaya koyuyor

Hala bulaşıcı hastalıklar dünya için sorun

Yaşayan nefes alan her şey sağlığını planlamak ve ona göre çalışmak lazım. Sadece kendi ülkemizin sağlık düzeyini iyi seviyeye çıkarmak değil, dünyada yaşayan herkesin sağlığı için bir gayret göstermek ve sağlık gücü oluşturmaya ihtiyaç var. Hala bulaşıcı hastalıklar dünya için sorun.

"Türkiye son 20 yılda 100 yıldaki yatak sayısından daha fazla yatak yapmış"

Sağlığın yıkıcı etkisinin en az yaşayan ülkelerden biri Türkiye. Ama bu dünyada 1 milyar insan temel sağlık hizmetlerinden yoksun. Önümüzdeki 10 yılda 5 milyara çıkacak. Dünya nüfusunun yüzde 58’i alması gereken sağlık hizmeti alamayacak. Bugün Türkiye son 20 yılda 100 yıldaki yatak sayısından daha fazla yatak yapmış. Hastanenin yaşı 49 iken 13’e düşmüş. Bütün altyapısını dünyanın en iyi teknolojik aletleriyle yenilemiş ve binalarını sağlıklı bir tesise dönüştürmüş.

"Dijital teknolojilerde Almanya 14'üncü biz 4'üncü sıradayız"

Teknolojik açıdan baktığında dünyanın en çok dijitalleşmiş sağlık bakanlığında çalışıyoruz ve bu ülkenin insanları bu altyapının gücüyle daha iyi bir sağlık hizmeti alıyorlar. Harcadığı paraya göre dünyada en yüksek memnuniyet oranına sahip bu ülke. Dijital teknolojiler açısından bizim bulunduğumuz klasmanda Almanya 14’üncü sırada biz 4’üncü sıradayız. Bizim üstümüzdeki ülkelerin nüfusu bizim bir hastanemizin 1 yılda baktığı hastaneden daha az.

"Dünyanın en iyi sağlık altyapısına sahip ülke biziz"

Aslında baktığınızda dünyanın en iyi sağlık altyapısına sahip ülke biziz. Bu kadar büyük gücü bireyin kendi sağlığını takip eden kendi sağlığını yöneten ihtiyacı olduğu zaman egzersiz olan havanın durumuna göre uyarı gönderecek altyapılaşmış konumdayız. 1.5 milyar nüfusa 4 saatlik uçuş mesafede erişebilen bir ülkedeyiz. O zaman sağlıkta elde ettiğimiz bu gücü sağlık turizmi için de kullanmak konusunda ciddi bir fırsata sahibiz. Böyle baktığınızda yeni teknolojik araçların işleyiş biçimimizi değiştireceğini görüyoruz.

"Hastanecilik anlayışımızın da ciddi düzeyde değişeceğini görüyoruz"

Artık hekimlerin yardımcısı sanal robotlarının olgunu sağlık hizmetlerinde teknolojinin çok geniş bir şekilde yer aldığını ve sağlık ekosisteminin en önemli paydaşı haline gelen teknolojik araçlarla karşılaşacağız. Bunun herkesin iş yapış biçimini değiştireceğini Türkiye’nin sağlıkta elde ettiği bu gücü, uzaktan sağlık sistemleri kurularak yakın coğrafyası uzak coğrafyası bütün dünyaya sunabileceğini de hatırlatmak isterim. Hastanecilik anlayışımızın da ciddi düzeyde değişeceğini görüyoruz. Belli alanlarda güçlenmiş hastaneler, hastane yönetiminin ve hastane personelinin ünvanlarının değiştiği, hasta merkezi olduğu, acil hastane kurgularının yapıldığı, bölgesel acil hastanelerin önemli hale geldiği ve sağlık sisteminin yeniden tanımlandığı bir dünya bizi bekliyor.

"Bu güç Türkiye için dikey bir büyüme alanı olabilir"