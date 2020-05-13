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    Sağlık Bakanı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

    Sağlık Bakanı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması kararında salgının seyri etkili olacak. Önümüzdeki günlerde buna göre gündeme gelmiş olur." dedi.
    • AA
    • 13.05.2020 - 18:28
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    Sağlık Bakanı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

    Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu.

    Bakan Koca, net olmamakla birlikte salgının seyrini işaret etti.

    Bunun bir hükümet kararı olduğunu dile getiren Koca, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması kararında salgının seyri etkili olacak. Önümüzdeki günlerde buna göre gündeme gelmiş olur." dedi.

    "BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNE GELMEDİ"

    Sağlık Bakanı Koca, "O durumda da hükümet gerekli açıklamayı yapmış olur. Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Salgının gelecek haftaki durumu göz önüne alınıp, bir karar verilecektir." açıklamalarında bulundu.

    Sağlık Bakanı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması İZLE

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