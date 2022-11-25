Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak? Bakan Koca tarih verdi!

Bakan Koca'dan Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili açıklama geldi. Peki Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nda yapılacak olan 27 bin doktor ataması sorgulanıyor. "Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman?" sorusu Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası gündeme geldi. Bakanlık, personel alımı için çalışmalara başladı. Ayrıca hekim ataması için takvim de belirlendi. Peki 27 bin doktor ataması ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularına yanıt veren Fahrettin Koca, "En geç 15 Ocak’a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. " ifadelerini kullandı. 27 bin doktor atama süreci https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinden takip edilecek.

32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alacaklarını da duyuran Bakan Koca, “İlk 16 bini de gelecek hafta kılavuz yayınlanınca görmüş olacaksınız. Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırıyoruz. Böylece sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamına teşvik ediyoruz. Yani en geç Ocak 15’e kadar da bu 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarını yapıyor olacağız” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak başvuru kılavuzu ile birlikte şartların da belli olması bekleniyor.