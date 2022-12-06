Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alıyor! İşte branş dağılımı ve başvuru detayları...

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alıyor! İşte branş dağılımı ve başvuru detayları...

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 27 bin sözleşmeli personel alımı olacağını duyurdu. Kontenjan ve branş dağılımı yayınlandı. İşte başvuru detayları...

Sağlık Bakanlığı personel alımı Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile netleşti. 2023 yılında istihdam edilecek sağlık personeli alımı branş dağılımı ve sayısı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 27 bin personel alımı yapacak.

Peki sağlık personeli alımları ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte branş dağılımı ve başvuru detayları...

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda sorulara yanıt veren Bakan Fahretin Koca, ''En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz." dedi.

Resmi Gazete'de yayınlanan sağlık personeli ilanı sonrası alımın 1 Ocak'tan itibaren başlayacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı personeli branş ve kontenjan dağılımı

Yayınlanan bilgilere göre; 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.



