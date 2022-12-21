Sağlık Bakanlığı banka promosyon ücreti ne kadar oldu? Promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı banka promosyon ücreti ne kadar oldu? Promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı'nın, Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşmada promosyon tutarları belli oldu. Peki promosyon ücreti ne kadar oldu ve ne zaman yatırılacak? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı, Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

Promosyon ödemeleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın uzun süredir sürdürdüğü görüşmelerde sona gelindi.

Hemşire, doktor ve eczacılar başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına 3 yıllık protokol karşılığında yatırılacak promosyon ücreti belli oldu.

Binlerce sağlık çalışanı promosyon ödemesinin miktarını, nasıl ve ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı.

Banka promosyon ücreti ne kadar?

Sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

Promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Sağlık personellerine promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihle ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizde belirtilecektir.