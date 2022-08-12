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    Sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliği Resmi Gazete'de

    Sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliği Resmi Gazete'de

    Sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 03:26
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 04:39
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    Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yeni düzenleme nihayete erdi.

    Sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    "Hayırlı olsun"

    Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    "Kitap gibi sağlam yönetmelik"

    Paylaşımının devamında Koca, "Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku: resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/0 " ifadelerini kullanarak yönetmeliğin linkini bıraktı.

    Yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanlarının "Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar" belirlendi.

    Sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliği Resmi Gazete de #1


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