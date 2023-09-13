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Yunanistan'da felakete yol açan Daniel fırtınası, Libya'ya da yıkım getirdi.

Ülkenin doğusunu etkisi altına alan felakette 6 binden fazla kişinin öldüğü, binlerce kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Ülkede 3 günlük yas ilan edildi bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye yardıma koştu

Türkiye ise kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır" ifadelerini kullanırken Libya'ya gönderilecek üç nakliye uçağı Ankara'dan hareket etti.

Sağlık Bakanlığı ekipleri yaraları sarıyor

Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekipleri Libya’da yaşanan sel felaketi nedeniyle binlerce insanın etkilendiği Derne şehrinde yaraları sarıyor.

Sahra hastanesinde hizmet veriliyor

Libya’da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla Sağlık Bakanlığı afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK ekibiyle birlikte sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi.

Sağlık taraması yapılıyor

Derne şehrinde kurdukları Sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden Sağlık Bakanlığı UMKE ve UMKE ATAK ekipleri bir taraftan da sahada sağlık taraması yapıyor.

"Sağlık Bakanımızın talimatıyla hızlı bir şekilde UMKE timleri olarak bölgeye intikal ettik"

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, olay yerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bildiğiniz üzere Libya'nın Derna kentinde çok büyük bir felaket yaşandı. Bizler de Sağlık Bakanımızın talimatıyla hızlıca UMKE ve UMKE Atak timlerimizle bölgeye intikal ettik. Çok çabuk bir şekilde bir sahra hastanesi kurduk. Yine ekiplerimizle olay yeri değerlendirmesi yapıp uygun yere arama ve kurtarma timlerimizi yönlendirdik. Aynı şekilde diğer arama ve kurtarma ekiplerine sağlık hizmeti desteği de veriyoruz sahada. Burada hastanemizde çok fazla sayıda hastaya müdahale ettik. Çok fazla sayıda yaralı geliyor. Çok ciddi arama ve kurtarma çalışmaları yapıldığı için aynı zamanda arama kurtarma timleri de ikincil travmalara maruz kaldığı için gün boyunca sürekli travma hastalarını muayene ettik. Zaman zaman yerel halktan da kronik hastalığı olanlar bize başvurmakta. Onlar da yine burada konusunda deneyimli uzman doktorlarımız ilk müdahale yapıp gerekli değerlendirmelerin tedavilerini düzenliyorlar.