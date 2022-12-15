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Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman? 11 bin 347 işçi alınacak! Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman? 11 bin 347 işçi alınacak! Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden alınacak olan işçi alımı için kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman?