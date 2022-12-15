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    • Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman? 11 bin 347 işçi alınacak! Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları

    Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman? 11 bin 347 işçi alınacak! Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden alınacak olan işçi alımı için kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman?
    • 15.12.2022 - 13:36
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    Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman? 11 bin 347 işçi alınacak! Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları

    Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 11 bin 347 işçi alınacağını açıkladı. Gelişme ile birlikte başvuru süreci de tamamlandı. Kura çekimiyle sonuçlanacak olan Sağlık Bakanlığı işçi alımı için kura çekim tarihi de belirlenmiş oldu. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için 28 Aralık 2022 tarihini duyurdu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ise kura çekiminin sona ermesinin ardından Sağlık Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı

    791 Klinik Destek Elemanı,

    261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

    154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

    275 Elektrikçi (Genel),

    121 Marangoz,

    5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi),

    3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

    604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

    284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

    188 İnşaat Boyacısı / Boyacı.


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