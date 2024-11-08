Sağlık Bakanlığı, yenidoğan skandalı sonrası yoğun bakım birimlerinde yeni dönem başlatıyor

AA

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Yenidoğan Çetesi skandalları ile sarsılmıştı.

Yenidoğan bebekleri para için öldüren çete, tüm tehditlere rağmen vazgeçmeyen savcı tarafından çökertildi.

Söz konusu skandalların ortaya çıkmasıyla birlikte olaylar incelendikçe her gün farklı bir skandal daha gündeme geldi.

Skandallar sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımlarda yeni döneme geçilmesine karar verildi.

SİL BAŞTAN DÜZENLENİYOR

Sağlık Bakanlığı, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma sürecinde toplam 10 özel hastanenin ruhsatını iptal ederken Türkiye genelinde özel ve kamu hastanelerindeki denetimlerin artırılması, sistemdeki sıkıntıların tespit edilip sil baştan düzenlenmesi için de düğmeye basıldı.

BİLİMSEL KOMİSYON KURULDU

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla geçen haftalarda "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" kuruldu.

Türkiye'nin önde gelen 13 yenidoğan yoğun bakım uzmanından oluşan komisyonda, üyelerin tamamı profesörlerden oluşuyor.

Komisyon üyeleri, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini yakından takip edecek.

SİSTEMDEKİ AKSAKLIKLAR TESPİT EDİLECEK

Komisyon üyeleri, ülke genelinde yenidoğan yoğun bakım sistemindeki işleyişi inceleyecek ve denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla birlikte sistemdeki aksaklıkların neler olduğunu tespit edecek.

YENİ YAPISAL REFORMLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Bu kapsamda, komisyon tarafından yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bir bilimsel rehber de hazırlanacak.

Bu kapsamda, özel hastanelere yönelik yeni yapısal reformların da gündeme gelmesi öngörülüyor.

Komisyon üyelerinin çalışmaları ve önerileriyle birlikte amaçlanan, sağlık sektöründeki kontrol mekanizmalarının daha etkili hale getirilmesi.

FARKLI BRANŞLARDA DA KOMİSYONLAR OLUŞTURULACAK

Öte yandan, Bakanlık, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'nun ardından uzman hekim ve akademisyenlerin yer alacağı, farklı branşlarda da komisyonlar kuracak.

Bu çerçevede ilk olarak özel ve kamu hastaneleri ve tıp merkezlerindeki acil servisler ile yetişkin yoğun bakımlara yönelik denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonları kurulacak ve ardından ihtiyaçlar kapsamında farklı branşlarda da komisyonlar oluşturulacak.