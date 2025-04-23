Sağlık Bakanlığı'ndan deprem açıklaması

Marmara alarma geçti…

İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, yalnızca İstanbul'u değil, çevre illeri de salladı.

ÇOK SAYIDA ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Hızla birçok ilçede hissedilen sarsıntı, halk arasında korku ve paniğe neden oldu.

Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı tespit edildi.

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Sağlık Bakanlığı'ndan, sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.