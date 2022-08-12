Sağlık çalışanları için ek ödeme düzenlemesi çıktı mı? Kim ne kadar maaş alacak?

Sağlık çalışanları için ek ödeme düzenlemesi çıktı mı? Kim ne kadar maaş alacak?

Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak? Ek ödeme düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı..

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik değişiklikleri içeren 'Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Bu yönetmelikle hangi sağlık çalışanının ne kadar maaş alacağı merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

En fazla ödeme hangi gruba yapılacak?

Konuyla ilgili Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayınında şu açıklamayı yaptı.

''Uzman hekim ve üzerine yapılmış olan düzenleme net olarak 10 bin liraya tekabül ediyor. Aynı düzenlemeyle beraber asistan arkadaşlarımızın 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücretleri olacak. Pratisyen hekimlere de yansıması 5 bin lirayı bulacak. Diş hekimleri için de aynı düzenleme geçerli olacak'' ifadelerine yer verdi.