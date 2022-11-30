Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne zaman verilecek? İşte sağlık çalışanlarına verilecek promosyon

Kamu kurumlarında gören alan yüzbinlerce sağlık çalışanı tarafından "Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne zaman verilecek?" sorusu merak ediliyor. İşte yanıtı...

Sağlıkk çalışanlarına yapılacak olan banka promosyonu ödemeleri merak ediliyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından personeller için bankalarla yaptıkları anlaşmalar ile bakanlık bünyesindeki personellere promosyon ödemelerigerçekleştirildi. Önceki günlerde de Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda harekete geçmişti. Şimdi ise bütün gözler Sağlık Bakanlığı'nın, ilgili banka ile yapacağı promosyon görüşmelerine odaklanmış durumda. Peki 2022 sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne zaman verilecek?

Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne zaman verilecek?

Sağlık Bakanlığının hastanelerine bağlı olan ünitelerde görev yapan sağlık personelini kapsamakta olan promosyon ödemelerinin yapılacağı tarih henüz net değil. Ancak konu ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sayfamızda yer vereceğiz.

30 bin sözleşmeli personel alımı da yapılacak

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından, Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvuruları 30 Kasım ile 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış olacak.