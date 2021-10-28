Sağlık çalışanlarına bir müjde daha! O kararın süresi uzatıldı...

Sağlık çalışanlarına bir müjde daha! O kararın süresi uzatıldı...

Koronavirüs sürecinde oldukça yoğun ve zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanları için bir müjde daha verildi. Sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

Koronavirüsle mücadele devam ederken, bu dönemin en fazla çalışanları sağlıkçılar oldu.

Sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle aylarca ailelerinden uzak kaldı ve hayatlarını riske attı.

Koronaya yakalanan bazı sağlıkçılar hayatını kaybederken bazıları ise aylarca yoğun bakımda kaldı.

Bu zorlu süreçte vatandaşlara yardım etmek için çalışan sağlıkçılara, bazı kolaylıklar sağlandı.

Bunlardan birisi ise sağlık çalışanlarının toplu taşımayı ücretsiz kullanmasına yönelik oldu.

Bu kararın ne kadar daha yürürlükte kalacağı ise sağlıkçılar tarafından merak ediliyordu.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KARARI UZATILDI

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.