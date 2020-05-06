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    Sağlık çalışanlarından örnek davranış

    Karabük’te pandemi hastanesi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları, döner sermayeden elde ettikleri gelirle oluşturdukları havuzdaki nakdi yardımı işçi personeline aktardı.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 17:23
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    Sağlık çalışanlarından örnek davranış

    Koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, kendileri ile birlikte çalışan işçi personeli için yardım kampanyası başlattı.

    DOKTOR VE HEMŞİRELER, DÖNER SERMAYEDEN KAZANDIKLARINI İŞÇİLERE VERDİ

    Doktor ve hemşirelerin döner sermayeden elde ettikleri gelirlerin bir kısmını bağışlayarak toplanan havuzdaki nakdi yardım, işçi personeline teslim edildi.

    Sağlık çalışanlarının moral vermek ve bir nebze de katkıda bulunmak amacıyla başlattığı kampanya, takdir topladı.

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