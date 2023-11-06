Sağlık sistemi çöktü! Gazze'de sahra hastanelerine ihtiyaç var Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze'deki hastane sayısının yeterli olmadığını söyledi. Hastaların steril olmayan ortamlarda, hastane koridorlarında ve telefon ışığıyla ameliyat edildiğini aktaran Keyle, Gazze'de sahra hastaneleri kurulması gerektiğini dile getirdi.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...

7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 9 bin 770 Filistinli hayatını kaybederken, binlerce kişi ise yaralandı.

Gazze'yi abluka altına alarak adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, hastaneleri de bombalayarak savaş suçu işliyor.

Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de tedavi edilemeyen binlerce kişiye ilişkin ise Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle açıklama yaptı.

51 sağlık ocağı hizmet dışı

Keyle, bir televizyon kanalına yaptığı ve Bakanlığın Facebook sayfasından yayınlanan açıklamasında, Gazze'de sağlık sektörünün durumuna ilişkin bilgi verdi.

Gazze'deki hastanelerin çalışmaya devam edebilmesi için yakıta, elektriğe ve tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Keyle, saldırılar ve yakıt olmaması nedeniyle 16 hastane ile 51 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını söyledi.

Hastanelerde yatak sayısında eksiklik

Normal şartlarda bile Gazze'deki hastanelerde yatak sayısının yeterli gelmediğine dikkati çeken Keyle, 16 hastanenin hizmet dışı kalmasının ve saldırılarda 24 bini aşkın kişinin yaralanmasının yatak sayısında büyük eksiklik yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

Gazze'ye sahra hastanesi

Hastaların steril olmayan ortamlarda, hastane koridorlarında ve telefon ışığıyla ameliyat edildiğini aktaran Keyle, Gazze'de sahra hastaneleri kurulması gerektiğini dile getirdi.

Keyle, dünyaya ve uluslararası kuruluşlara, yaralıların Mısır'daki hastanelere gönderilmesi, Gazze'ye yakıt ve tıbbi malzeme girişine izin verilmesi için harekete geçme çağrısı yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)