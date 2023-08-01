Sağlıkçılardan Türkiye genelinde 2 günlük grev: Geçinemiyoruz! Maaşlarında iyileşme isteyen sağlık çalışanları TTB ve diğer dernekler öncülüğünde 2 günlük greve başlarken, yapılan basın açıklamalarında maaşların yetersiz olduğu belirtilirken iyileştirme istendi.

ANKA

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Türkiye'nin sağlık sektörü dünyaya örnek olurken sağlık çalışanlarının koronavirüs pandemisi ile birlikte artışa geçen sorunları da çözülmeye başlandı.

Zorlu çalışma şartlarının düzeltilmesi ve özlük haklarıyla ilgili birçok konunun iyileştirilmesinden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün meslektaşlarına gönderdiği mektupla Beyaz Reform'da ikinci dönemi başlattıklarını duyurdu.

Bu süreçte söz verildiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartan düzenleme ile başta kamuda çalışan uzman doktorlar olmak üzere sektörde maaşlar 45-55 bin TL bandına hemşirelerde ise 26-30 bin TL bandına yükseldi.

Sağlıkçılar 2 günlük grevde

Her gün bu alanda çalışmalar devam ederken Türk Tabipleri Birliği (TTB) başta olmak üzere bazı dernekler grev çağrısı yaptı.

G(ö)REV sloganıyla hastanelerde acil şartlar dışında bazı şehirlerde iş bırakan sağlık çalışanları özlük haklarınında iyileşme istedi.

Ankara ve İzmir grevlerde başı çekti.

Sağlık çalışanları Ankara’da Hacettepe Hastanesi önünde bir araya geldi.

Toplanan sağlık çalışanları, “Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam. Beyaz g(ö)rev’deyiz” pankartı açtı.

Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Dev-Sağlık-İş Sendikası’nın katılımıyla basına açıklama yapıldı.

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"Geçinemiyoruz"

İzmir'de de Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nun (SABİM) ülke genelinde 1-2 Ağustos’ta iş bırakma kararı aldı.

İzmir’de de İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlıkçılar, “5 temel talebimiz: İnsanca çalışmak, insanca yaşamak için haklarımızın peşindeyiz” yazılı pankart açarken ellerinde “üzgün” ve “şaşkın” emojilerinin olduğu dövizler taşıdı.

"Birleşe birleşe kazanacağız", "Sağlık haktır satılamaz", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarının atıldığı eylemde, basın açıklaması yapıldı.

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"İşçi ücretleri doktordan fazla"

Maaşların yeterli olmadığına dikkat çeken İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Muteber Çolak yaptığı basın açıklamasında "Son yapılan zam ve seyyanen artış şimdiden erimiş gitmiş vaziyettedir. Kamudaki ücret dengesizliği had safhadadır. Bakınız; kamu işçisinin fazla mesai ücreti; ameliyat yapan cerrahtan 2,5 kat, hemşireden 4 kat fazla hale gelmiş durumdadır. Dikey hiyerarşinin acilen restore edilmesi elzemdir! Aksi takdirde; eğitimli sağlık profesyoneli bulmakta sıkıntılar yaşanacağı aşikardır” diye konuştu.