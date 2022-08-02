Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmelik 15 Ağustos'ta devrede

Sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çözüm için de 15 Ağustos'u işaret etti.

Sağlıkçıların istedikleri özlük hakları uzun zamandır ülke gündemindeydi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos'ta devreye giriyor

Bakan Koca'ya sağlıkçıların özlük haklarındaki son durum soruldu.

Koca, özlük hakları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ve 15 Ağustos'ta devreye gireceğini bildirdi.

"Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı"

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek."





"Personele daha fazle ek ödeme yapılması öngörülüyor"

Öte yandan 14 maddelik yasa teklifi AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na gönderilmişti.

Teklifte şu maddeler yer alıyordu:

-Teklif aile hekimlerine ‘uzmanlık’ yolu açılmasını öngörüyor.

-Tabip, uzman tabip ve diğer sağlık personelinin mali haklarında iyileştirmeler öngören düzenleme ile Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme almasının sağlanması amaçlanıyor.

-Yasa teklifi ile personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığı'nın toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele daha fazla ek ödeme yapılabilmesi öngörülüyor.

Emeklilik maaşlarında da iyileştirme

-Ek ödemenin tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde daha dengeli dağıtılması hedeflenirken, bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görev yapan asistanlar dahil tüm tabiplere yapılan ödemelerden bakanlık kadrosunda bulunup, üniversitelerde bakanlık adına uzmanlık eğitimi yapanların da aynı kapsama alınması öngörülüyor.

-Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumu'nda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılması hedefleniyor.

-Teklifle ayrıca 'Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen gösterge rakamları artırılarak tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılması öngörülüyor.