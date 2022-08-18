Şahan Gökbakar, Suriye'de düzenlenen festivale tepkili

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Suriye'de düzenlenen festivalle ilgili tepki gösterdi. Gökbakar, “Kutlama yapan insanlar Suriyeli ise bize doluşan milyonlarcası nereli?” dedi.

Arap Baharı'yla birlikte Suriye'de çıkan iç savaş, yerini normal hayata bıraktı.

Şam ve Lazkiye'de savaştan eser kalmazken, festivaller düzenlenmeye başladı.

Suriye'nin Humus kentinde geleneksel Marmarita festivali düzenlendi.

İç savaşın izlerinin kalmadığı kentte renkli görüntüler kameralara yansıdı.

Düzenlenen festivalden renkli görüntüler yansıdı

Savaşın izine rastlanmadığı görüntülerde kadınlar ve erkekler bir arada renkli bir kutlama yaptı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, festivaldeki görüntülere Twitter hesabından tepki gösterdi.

Suriye'de düzenlenen festivale yoğun ilgi

Şahan tepkili: Ulan bu işte bir terslik var

Gökbakar şunları dile getirdi:

“Suriye’deki festival görüntülerine bakınca, “ulan bu işte bir terslik var” diyorsun. İç savaş olan! Suriye’de kadınlı erkekli festival yapan, kutlama yapan insanlar Suriyeli ise, bize doluşan milyonlarcası nereli?”