Komedyen Şahan Gökbakar, açıklamalarıyla sık sık gündem olmayı başaran Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın taklidini yaptığı bir video paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde babası ve kendisiyle ilgili açıklamaları çok konuşulan Oytun Erbaş, kendi emeğiyle öğretim üyesi olduğunu söylemişti.

Erbaş, "Bana 'Baban ne iş yapıyor', 'Pazarcı' dedim. ‘Pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Anadolu'dan gelmiş bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Hep kendi emeğimle buraya geldik. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu." demişti.

BABASI BANKACI ÇIKTI

Bu açıklamasının ardından babasının bankacı olduğu ortaya çıkan Erbaş, kendisine yöneltilen tepkilere yayınladığı bir video ile yanıt verdi.

Babasının bankacı olduğunu söyleyen Erbaş, kendisinin pazarcılık yaptığını söyledi.

Oytun Erbaş: Babam bankacı, dedem pazarcıdır VİDEO







"OYTUN ERBAŞ ANADOLU ÇOCUĞUDUR"

Instagram hesabından ''Yine gündem olmuşuz'.' sözleriyle bir açıklama yaptı.

Erbaş'ın sözlerinden satır başları ise şöyle:

"Yıllardır pirinç satmış bir ailenin çocuğuyum. Dedem esnaftır, pazarcıdır. Babam bankacıdır. O tayinler nedeniyle başka illere gitti. Biz dedemin yanında büyüdük. Ben hep Ödemiş'teydim. Her hafta sonu pirinç, hafta içi patates sattım. Tıp fakültesi dördüncü sınıfa kadar da pirinç satmaya devam ettim. Gerçek bir esnafım. Üniversite sınavı günü bile pazarcılık yaptım. Ödemiş'te kime sorarsanız sorun benim pazarcı olduğumu bilir. Oytun Erbaş sonuna kadar Anadolu çocuğudur.''

ŞAHAN'IN OYTUN ERBAŞ TAKLİDİ KIRDI GEÇİRDİ

Sosyal medyada çeşitli geyiklere konu olan Erbaş'a bir gönderme de Şahan Gökbakar'dan geldi.

Ünlü komedyen, paylaştığı video ile Erbaş'ı ti'ye aldı.

Gökbakar paylaşımına "Rottoşanbırlı komedyenler bizi hep öteledi, görmezden gelindik..." notunu düştü.

Şahan Gökbakar'dan Oytun Erbaş taklidi