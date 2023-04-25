Şahan Gökbakar'dan rakılı seçim göndermeli reklama tepki 14 Mayıs'ta hükümetin seçimleri kaybetmesi sonrası kutlamaların rakı içilerek yapılacağını anlatan reklam filmi, Şahan Gökbakar'ı çileden çıkardı.

ensonhaber.com

Seçimlere sayılı günler kala bir rakı markasının reklam filmi kamuoyunun gündemine oturdu.

Marka tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlandığı belirtilen reklam filmi ise 14 Mayıs seçimleri üzerinde senaryosu hazırlandı.

Filmde AK Parti hükümetinin seçimleri kaybettiği ümidi verilirken, bu temenninin gerçekleşmesi sonrası kutlamaların rakı içilerek yapıldığı sahneler betimlendi.

Reklam filminde seçilen sloganlar ise rakı içilerek "O gün geldiğinde böyle kutlayacağız, birbirimize sarılıp yeniden başlayacağız" oldu.

Film sosyal medyada tartışılırken bu tartışmalara oyuncu Şahan Gökbakar da katıldı.

Muhalif kimliği ile bilinen Gökbakar, markaya sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Gökbakar, Cumhuriyet'in 100. yılının ucuz bir algı oyununa kurban edildiğini ve bunun rakı mezesi haline getirilemeyeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Yiyorsa AK Parti'nin gittiği gün diye yapsaydınız..."

Yaptığınız reklam videosunu ayıpladım! Özellikle 29 Ekim gibi bu ulusun en önemli milli gününü, hem de 100. yılında, bu kadar ucuz bir algı oyununa kalkan etmenizi kabul edemiyorum. Yiyorsa bir tarafınız "AK Parti gittiği gün" diye yapaydınız kampanyanızı?! Yemedi mi?

"Cumhuriyet sizin rakı mezeniz değil"

Sonra da biz 29 Ekim kastettik ha. Özgür yasamayı rakı içmekle kodlamanız da rahatsız edici de hadi o reklam kısmı diyelim. Ama iş Cumhuriyet'e gelince, orada duracaksınız. Bütün reklamı "iktidarın gittiği gün" metaforu üzerine kurup, sonunda 29 Ekim deyince, işte orada çok ayıp ediyorsunuz...! 29 Ekim ve Cumhuriyet'in 100.yılı, sizin siyasi mesaj algılı rakı reklamınızın mezesi değildir