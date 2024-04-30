Şahinbey Belediyesi’nden paylaşılan videoya ilişkin açıklama

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin belediyeden açıklama geldi.

İşte o açıklama:

“Şahinbey Belediyesi olarak kapsayıcı hizmet anlayışıyla toplumun her kesimine ulaşan hizmetlerimiz sayesinde Türkiye’deki en yüksek oyu alan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun bu başarısı, bir grup tarafından marjinal ve seküler sosyal medya hesapları kullanılarak gölgelenmek istenmektedir.



Şahinbey Belediyemiz tarafından 19.04.2024 tarihinde Kapçağız Köy’ünde gerçekleştirilen fide dağıtım töreninde, köyde yaşayan vatandaşlardan birisinin “ Başkanım bu hizmetlerinizin karşılığı daha fazla oy olmalıydı” söyleminin üzerine Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu; 7 yıldır verdiğimiz destekle çiftçi sayısı 2 katına üretim ise 4 katına çıktı. Çiftimizin ihtiyacı olan Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirmek istediğini , hükümetle işbirliği içerisinde getirebileceğimizi ve bunu elimiz güçlü olursa yapabileceğini belirten Başkanımız samimi bir şekilde söz konusu köyden daha fazla oy beklediğini ifade etmesi ve cümlesinin sonunda da oy oranı ne olursa olsun biz ayrım yapmaksızın hizmete devam edeceğiz söylemi, konuşmanın tamamı göz önünde bulundurulmaksızın, AK Parti Belediyeciliğine ve Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu‘na itibar suikasti girişiminde bulunmuştur.”