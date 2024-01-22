Sahte alkol üretimine geçit yok! Samsun'da 1 ton 56 litre ele geçirildi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da gerçekleşen kaçak/sahte alkol operasyonu kapsamında yüklü miktarda etil alkolün ele geçirildiğini, 4 tonluk kaçak saate alkol üretiminin de önüne geçildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye genelinde sahte alkol ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da gerçekleşen operasyondan başarılı sonuçları paylaştı.

1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

İşte operasyon detayları;

Kaçak/sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen Çengel-6 Operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi.



Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek

"4 tonluk kaçak saate alkol üretiminin önüne geçildi"