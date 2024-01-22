Sahte alkol üretimine geçit yok! Samsun'da 1 ton 56 litre ele geçirildi...

Türkiye genelinde sahte alkol ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da gerçekleşen operasyondan başarılı sonuçları paylaştı.
1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
İşte operasyon detayları;
Kaçak/sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen Çengel-6 Operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi.
Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek
"4 tonluk kaçak saate alkol üretiminin önüne geçildi"
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum’da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 şahıs suçüstü yakalandı.
Operasyon sonucu ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkol ile yaklaşık 4 tonluk kaçak saate alkol üretiminin önüne geçildi.
Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız.
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