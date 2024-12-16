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Haber Merkezi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik “Çengel-11” operasyonları düzenlendi.

SAHTE ALKOL OPERASYONLARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Son 10 gündür düzenlenen “Çengel-11” operasyonlarında; 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiği ve sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.