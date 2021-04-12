Sahur mesajları 2021 - En güzel, en anlamlı, resimli sahur mesajları ve sözleri

Sahur mesajları 2021 - En güzel, en anlamlı, resimli sahur mesajları ve sözleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelip çatmasıyla birlikte bu gece ilk sahura kalkılacak. Sevdiklerine sahur mesajı atmak isteyen Müslümanlar, sahur mesajlarını araştırıyor.

Rahmetin yağmur gibi yağdığı mübarek Ramazan ayının gelip çatmasıyla birlikte İslam alemi manevi huzur ile dolup taşacak.

İslamiyet'in şartlarından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayı için hazırlıklar sürerken, ilk sahur heyecanını sevdikleriyle yaşamak isteyenler, en güzel, en anlamlı ve resimli sahur mesajları için araştırmalarına başladı.

Sosyal medya ve çeşitli mesajlaşma programları üzerinden sevdiklerinize gönderebileceğiniz birbirinden farklı 'hayırlı sahurlar' mesajlarını sizler için derledik.

İşte, Sahur mesajları 2021 - En güzel, en anlamlı ve resimli sahur mesajları

2021 EN GÜZEL, EN ANLAMLI, RESİMLİ SAHUR MESAJLARI

Dünya üzerindeki hiç bir güç gecenin bu karanlığında, 1,5 milyar insanı gönüllü olarak kaldırıp yemek yedirtemez. Sahurunuz bereketli olsun

Sahurunuz bereketli oruçlarınız kabul olsun.

Bütün güzel tatlar sofranızda birleşsin hayırlı sahurlar diliyorum.

11 ayın sultanı evinize huzur sofranıza bereket kalbinize iman versin, hayırlı sahurlar.

Sofranızda bereket gönüllerinizde huzur olması dilekleriyle hayırlı sahurlar…

Düştüğümüz kuyulardan çıkar bizi ''Ya Rab''. Sahurunuz bereketli sabahınız hayra karşı olsun. Bugün de şükrederek geçirmek yarınlara şükür dolu başlamak nasip olsun, hayırlı sahurlar.

Dualarımız bir olsun soframız bereketli olsun. Bu mübarek ay hepimize hayırlı olsun, hayırlı sahurlar.

Rabbim Ramazan boyunca kalbi uyanıklardan eylesin gafletten korusun bizi. Sahurunuz bereketli olsun.

Yağmur taneleri kadar bereketli, zemzem suyu kadar tatlı sahurlar diliyorum. Hayırlı sahurlar…

''Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var.'' Sahurunuz mübarek olsun, Allah bereketlerimizi artırsın.

Ramazan’ın huzur ve bizlere vermiş olduğu bereketin tüm Müslümanlara daim olması dileğiyle, hayırlı sahurlar.

Bütün Müslüman alemin bu güzel ayda, sofralarından bereketin eksilmemesi dileğiyle gönüllerinin sofralarına yansımasını dilerim. Hayırlı sahurlar.

Cennetin huzuru evinize dolsun. Niyetiniz, dualarınız kabul olsun. Sahurunuz hayırlı, sofranız bereketli olsun.

Rüya gibi gelip geçer Ramazan. Bu rüya gibi ayda bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle. İyi sahur diliyorum. Sahurunuz mübarek, tutacağınız oruç kabul olsun.