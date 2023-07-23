Sarıda olay bitmiyor! 'Ayara gideceğim' diyen taksici indi - bindiyi 75 TL'den aldı Taksicilerin yaşattığı sorunlara her geçen bir yenisi daha ekleniyor. Bu defa indi bindi ücretinin hala 40 TL olduğunu söyleyen iki yolcuyla ağız dalaşına giren bir taksici, 75 TL almadan yolcuyu indirmedi. İndi - bindi ücreti olarak 75 TL veren yolcular ise "Vicdanın rahatsa al" dedi.

Türkiye'de özellikle İstanbul'da taksi çilesi bitmiyor... Son yıllarda taksi bulmak imkansız bir hale gelirken, taksicilerin yolculara olan davranışları ise sık sık eleştiriliyor. Turistler dahil olmak üzere yolculara oldukça kötü davranan taksiciler, her gün yeni bir skandala imza atıyor. Bu defa ise indi - bindi ücretini 75 TL'den almak isteyen taksici, yolcularla ağız dalaşına girdi. O anlar yolcular tarafından kaydedildi Taksiye binen ve ücreti ödemeye hazırlanan yolcular, indi - bindinin 40 TL olduğuna taksiciyi inandıramadı. Yolculardan birisi, "Giderken taksici abiyle konuştuk. İndi - bindi hala 40 TL. Konuşuluyor henüz" dedi. Yolcuların söyledikleri karşısında ikna olmayan taksici ise "Hayır, oldu. İndi - indi 75 TL. Taksimetre ücretleri dün akşam değişti. Şimdi ayara gideceğim." dedi. Değişmediği halde ücretlerin değiştiğini söyleyen taksici yolculardan indi - bindi olarak 75 TL aldı. Yolcular daha fazla dayanamadı Taksici ile girdikleri ağız dalaşına dayanamayan kadın yolcular ise 75 TL vererek taksiden indi. Parayı veren yolcunun "Vicdanın rahatsa al" dediği anlar da dikkati çekti. Gözden Kaçmasın Bu kez darp olayıyla gündemdeler! Taksi şoförü, fazla para istediği turist yolcuyu darbetti Haberin Detayları