Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 101'inci yıl dönümünde Ankara'da şehitleri selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümü sebebiyla hava gösterisi düzenlendi.

Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın jetleri göğe yükselirken, jetler savaşın yapıldığı Polatlı ilçesine uçtu.

Pilotlar, kanlı çarpışmalarının yaşandığı tepeler ile Sakarya Şehitlik Anıtı ve Müzesi'nin üzerinden geçerken savaş uçaklarıyla manevra yaparak selam verdi.

"Hava Kuvvetlerimiz selamlama uçuşu gerçekleştirdi"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asil milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kırılma noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi." denildi.

Sakarya Meydan Muharebesi yıl dönümünde jetler şehitler için havalandı ViDEO









