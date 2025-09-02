Sakarya sahillerinde üç ayda 452 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Boğulma vakalarıyla mücadele sürüyor...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran timlerinin müdahalesiyle kurtarılan 452 kişiden 10'u hastaneye sevk edildi, diğerlerinin tedavisi ayakta yapıldı.

452 KİŞİ KURTARILDI

Sahillerde kaybolan 130 çocuk da ekiplerce bulunarak ailelerine teslim edilirken, üç aylık süreçte boğulan olmadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Grup Amiri Samet Karaca, göreve 1 Haziran'da başladıklarını ve önlerinde 15 günlük mesai süreci kaldığını söyledi.

"YORUCU BİR SEZONDU"

Bu süre boyunca boğulmadan kaynaklı ölümlü vaka yaşanmadığını aktaran Karaca, "Arkadaşlarımızı sürekli motive etmeye çalışıyoruz, diri tutmaya çalışıyoruz. Gerçekten yorucu bir sezon, çok kalabalıktı. Yoğun bir insan akını vardı buraya. 15 günü de kayıpsız bir şekilde tamamlayacağız inşallah." dedi.

Karaca, Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de 78 personel, 7 jetski, 2 ATV, 1 4x4 araç, 1 binek araç ile 1 zodyak botla görevlerini en iyi şekilde sürdürmeye çalıştıklarını bildirdi.

Cankurtaran Berkay Gülsever de vatandaşlar destek olduğu sürece işlerinin kolaylaştığını vurgulayarak, "Rip akıntısı oluyor ya da başka türlü sıkıntı yaşanıyor. Biz de bunu bile bile onun içine giriyoruz, vatandaşı kıyıya çekiyoruz. İşin zorluğu da burada başlıyor zaten. O an çok adrenalin oluyor, pek hatırlamıyorsun vakaya ulaşana kadar. Vatandaşı oradan almak için her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"EKİPLER ÇOK İYİ ÇALIŞTI"

Tatilci Erol Karlı, yaklaşık 30 yıldır Karasu'ya geldiğini, dalgakıran ve cankurtaranların bulunmadığı dönemde çok sayıda boğulma vakası yaşandığını, alınan tedbirlerle bu durumun azaldığını ve ekiplerin çok iyi çalıştığını dile getirdi.

Bolu’dan gelen tatilci Alper Öz Ocakcıoğlu da cankurtaranların varlığının kendilerini güvende hissettirdiğini ve görevlilerin tehlike oluşabilecek durumlarda kendilerini uyardıklarını kaydetti.