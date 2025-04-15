Sakarya’da 23 yaşındaki genç kadın ikinci kattan düştü

İHA

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir iş merkezinde 23 yaşındaki Ü.K., henüz bilinmeyen bir nedenle binanın ikinci katından aşağı düştü.

Beton zemine çakılan kadını gören çevredekiler hemen yardımına koştu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu sırada hastane önünde annesinin “Oy kuzum” diyerek feryat etmesi, olayı görenlerin yüreğini dağladı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralanan Ü.K.’nin, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.