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Sakarya'da bir kişi tek katlı evde yanarak can verdi

Sakarya'da bir kişi tek katlı evde yanarak can verdi

Serdivan ilçesinde tek katlı ev bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay yerine gelen ekipler alevleri söndürürken, bir kişinin de yanarak can verdiğini tespit etti.