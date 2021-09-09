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- Sakarya'da bir kişi tek katlı evde yanarak can verdi
Sakarya'da bir kişi tek katlı evde yanarak can verdi
- İHA
- 09.09.2021 - 06:30
- Güncelleme : 09.09.2021 - 07:18
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kemalpaşa Mahallesi’nde Paraşüt Tepe olarak da bilinen Kırantepe mevkiinde bulunan 48. Sokak üzerindeki tek katlı bir ev alev aldı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
BİR KİŞİNİN YANGINDA ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Bölgeye sevk edilen ekiplerce evin içerisinde bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından henüz ismi tespit edilemeyen şahsın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne götürüldü.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ölüm üzerine bölgede gerçekleştirdikleri incelemeler sonrasında, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek soruşturma başlatıldı.