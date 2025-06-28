Sakarya'da elektrikli bisiklete binen anne kıza çarpıp kaçtı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, gece saatlerinde Ömercikler Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, Rahime K. yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada Rahime K. ile yanında bulunan 9 yaşındaki kızı Eylül E.T. yaralandı.

ANNE VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.