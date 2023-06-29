Sakarya'da tatilcilere fırtına engeli! Denize girmek yasaklandı

AA
Kurban Bayramı'nın ikinci gününe girildi.
Tatil süresince planlar yapan vatandaşlar, deniz kum ve güneşin tadını çıkarmak için yollara düştü.
Bayramın ilk günü yurt genelinde güneşli hava hakim olurken, bugün ise farklı manzaralar ortaya çıktı.
Denize girmek yasaklandı
Sakarya'da çıkan fırtına tatilcilerin planını adeta alt üst etti.
Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmedi.
Karasu sahillerinde, olumsuz havanın etkisi ve yasak kararıyla sakinlik hakim oldu.
Kırmızı bayrak asıldı
Karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı.
Tatilciler ise sahilde yürüyüş yapmakla yetindi.