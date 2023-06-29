Sakarya'da tatilcilere fırtına engeli! Denize girmek yasaklandı
AA

Kurban Bayramı'nın ikinci gününe girildi.

süresince planlar yapan vatandaşlar, kum ve güneşin tadını çıkarmak için yollara düştü.

Bayramın ilk günü yurt genelinde güneşli hava hakim olurken, bugün ise farklı manzaralar ortaya çıktı.

Denize girmek yasaklandı

Sakarya'da çıkan fırtına tatilcilerin planını adeta alt üst etti.

Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmedi.

Karasu sahillerinde, olumsuz havanın etkisi ve yasak kararıyla sakinlik hakim oldu.

Kırmızı bayrak asıldı

Karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı.

Tatilciler ise sahilde yürüyüş yapmakla yetindi.