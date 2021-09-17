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Sakarya'da kontrolden çıkan araç takla attı
Arifiye ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, otomobil park halindeki araca çarparak takla attı. Kaza sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 17.09.2021 - 04:45
- Güncelleme : 17.09.2021 - 04:47
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Büyükşehir terminali önünde, Hasan T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki S.C. idaresindeki otomobile çarparak takla attı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken durum sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sakarya'da kontrolden çıkan araç takla attı VİDEO