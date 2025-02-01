İHA

Sakarya'da son yıllarda esnaf ile sanayici, çırak ve eleman bulamakta zorlanıyor.

Eleman eksikliği sebebiyle zaman zaman işlerde aksamalar olurken, çırak bulamayan esnaf ise yeni ustaların yetişmemesinden endişeli.

ESNAF ENDİŞELİ

Karasu Karma Sanayi Sitesi esnafı, araç tamir ve bakım işlerini gelecekte yapılamayacağından endişe duyuyor.

Esnaf Cihan Yaşar, "Bizim zamanımızda 4+4+4 eğitim sistemi yoktu. İlkokul 5'ten sonra isteyen okur, isteyen çalışmaya giderdi. Şimdi çocuklar bize geldiğinde 18 yaşında oluyor. O çocuğa da laf geçiremiyorsun, laf dinlemiyor. Gençler bu dönemde çabuk para bulmanın peşinde. Bu yüzden eleman bulamıyoruz. Bu işin de devamı gelmiyor. Çırak geliyor, ‘Bana kaç para vereceksin' diyor. Daha aletleri tanımıyor ama para soruyor" diyerek yaşanan sıkıntılara değindi.

"GENÇLER KOLAYA KAÇIYOR"

Diğer bir sanayi esnafı Salih Haldız da, "Gençlerin tamamı masa başı iş istiyor. Temiz giyinip, az mesai yapmak istiyor. Sanayi öyle değil tabi. Çıraktan yana mağdur durumdayız. Çırak yetişmiyor. Bu yüzden gelecekte bu arabaların tamiri de sorun olacak, insan kaynağı yetişmiyor" şeklinde konuştu.

"ÇIRAKLARA İHTİYAÇ VAR"

Anadolu lisesinden ayrılan ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) eğitim görerek çıraklık yapan Metehan Çatalbaş ise, "11'nci sınıfta karar aldım ve sanayiye geçtim. Derslerim iyiydi fakat atanamamaktan korktum ve zevkim, becerim üzerine çıraklığa geçtim. Çıraklara ihtiyaç var. Yaşıtlarıma tavsiyem sevdikleri işin peşinden gitsin" diye konuştu.

"EĞİTİM BİNASINA İHTİYAÇ VAR"

Uzun zamandan beri sanayilerde çırak ve usta yetişmediğine dikkat çeken Karasu Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatalbaş şu ifadeleri kullandı: