Sakarya'da trafik denetimi: 773 araç trafikten men edildi Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla uygulanan denetimlerde 773 araç trafikten men edilirken, 52 sürücünün ehliyetine el konuldu.

İHA

Trafik polisleri sürücü ve araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yurt genelinde devam eden denetimler, Sakarya'da hız kazandı.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Şubat ayı içerisinde 127 bin 510 araç kontrol edildi.

773 araç trafikten men edildi

Kusurlarından dolayı 773 araç ile 234 sürücü trafikten men edildi.

52 sürücünün ehliyetine el konuldu

Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 52 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu.

44 trafik kazası meydana geldi

Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile Şubat ayı boyunca 27 maddi hasarlı, 16 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 44 trafik kazası meydana geldi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 26 kişi ise yaralandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)