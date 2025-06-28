Sakarya’daki orman yangınında itfaiyeciler ölüm kalım savaşı verdi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bilecik sınırına kadar yayıldı.

Bölgede 700 personel, 200 araç ve 11 yangın söndürme helikopteri ile müdahale devam ediyor.

İTFAİYECİLER ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler, zaman zaman alevlerin arasında kalarak zor anlar yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İtfaiyecilerin “Geri çık ağabey, yanacağız!” diye bağırdığı korku dolu anlar görüntülere yansıdı.

YOĞUN DUMAN MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yangın bölgesinde rüzgarın azalması alevlerin yayılma hızını düşürse de, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve müdahaleler zorlaştı.

Gece boyunca aralıksız süren çalışmalar sabah ışıklarıyla devam etti.

İTFAİYECİLERİN KORKU DOLU ANLARI

Yangınla mücadele eden ekiplerden Mehmet Yılmaz, yaşadıkları zorluğu şöyle anlattı:



Bir anda alevlerin içinde kaldık. Geri çıkmamız gerekiyordu ama yol kapalıydı. Arkadaşlarım ‘Geri çık ağabey, yanacağız!’ diye bağırıyordu. Çok zordu, ölüm kalım savaşı gibiydi.

Diğer itfaiyeci Selin Demir de yaşadıklarını şöyle ifade etti:

Yangın o kadar hızlı yayıldı ki, nereye gideceğimizi şaşırdık. Çok yoğun duman vardı, nefes almakta zorlandık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla mücadele ediyoruz.

BÖLGEDE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Sakarya ve Bilecik’teki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleri sürüyor.

Yetkililer vatandaşları yangın bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Yangının en kısa sürede söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.