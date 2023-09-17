Saldırgan sokak köpekleri için önerildi: Kısırlaştırma değil spiral uygulansın Sokak köpeklerinin saldırıları sonucu yaralanmalar ve ölümler arttı. Sorunun çözümü için sokak köpeklerinin kısırlaştırılmasına karşı olanlar için şimdi yeni bir alternatif gündeme getirildi.

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İHA

Uzmanlar Köpek popülasyonunun herkesin derdi olduğunu, kimisi için köpek korkusu olması sebebiyle kimisi için de hayvanların acı çekmesi sebebiyle sorun olarak gördüğünü belirtiyor.

Saldırgan köpek popülasyonun azaltılması için bilim dünyasından kısırlaştırmaya alternatif bir öneri geldi.

Kadınlarda kullanılan spiralin köpeklerde uygulanması hedefliyor. Hayata geçirildiğinde dünyada bir ilk olacak. Bu yöntemle kısırlaştırma da tarihe karışacak.

Köpeklerde ötenazi sorununun önüne geçmek, köpeklerin kısırlaştırılırken çektiği acıyı yok etmek, kısırlaştırmanın ekonomik maliyetini düşürmek ve hayvan popülasyonu riske atmamak için yeni bir çalışma yürütüldü.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Karadeniz, bu uygulamanın ilk kez Türkiye'de başlatılıp, ardından dünyaya yayılmasını hedefledikleri beyan etti.

Sistem, uzmanlarca diğer önlemler arasında "Türkiye'nin gerçeklerine en yakın" olanı olarak tanımlanıyor ve uygulanması için belediyelerden destek bekliyor.

"Kadınlarda kullanılan yöntem, köpekler için de uygun"

Bilimsel verilere dayanarak yürütülen çalışma ile kadınlarda kullanılan spiralin (rahim içi araç) köpeklerde de kullanılabileceği kanıtlandı.

"Döllenme sürecini sekteye uğratıyoruz"

Karadeniz, yapılan uygulamayı şu sözlerle anlattı:

Biz hayvanların doğasıyla oynamıyoruz. Sadece içerde bir döllenme sürecini sekteye uğratıyoruz. Türkiye’de bu uygulamayı başlatıp, tüm dünyada da uygulattırmak istiyoruz.

1997 yılında Arjantin'de patenti alındı

Emre Karadeniz, köpekler için 1997 yılında Arjantin'de patenti alınmış, uygulanabilirliği tespit edilmiş ancak kitlesel kullanım şansı elde edemediği için rafa kaldırılan rahim içi cihazın Türkiye'deki kullanımı için kolları sıvadı.

Köpekler acı çekmeyecek

Köpeklerin kısırlaştırılırken çektiği acıyı yok etmek, maliyeti düşürmek ve dünyadaki ötenazi sorununu çözmeyi hedefleyen Doç. Dr. Emre Karadeniz, spiralin köpeklerdeki kullanımı için belediyelerden destek bekliyor.

"Sokak hayvanlarının popülasyon artışı var"

Bilimsel verilere dayanarak araştırmalar yaptığını söyleyen Doç. Dr. Emre Karadeniz, önerisinin gerekçesini de söyle sıraladı:

Türkiye'de herkesi rahatsız eden sokak hayvanlarının popülasyon artışı var. Bu konuda ne yapabiliriz? Ülkenin gerçekleri ile bağdaşan, çözüm yolu neler olabilir diye değerlendirme toplantısı yaptım. Tamamen bilimsel verilerle, hiçbir ön yargıda bulunmadan, 'Bilimle ne yapabiliriz?' diye dünyanın çözümlemelerini ülkemizin şartlarıyla bir araya getirdik. Dünyanın tecrübe ettiği ve başarı sağladığı yolaklar var. Bizim de ülkemize has şartları var. 'Bu yolaklarla biz nereye varabiliriz? Ne olabilir?' diye düşündüğümüzde dünyanın şu ana kadar tanımladığı çözümlemenin hiçbirini gerek ekonomik şartlar, gerekse de hayvan popülasyonun büyüklüğü, alt ve üstyapı olarak değerlendirdiğimizde bu doğrular bizim doğrularımız olmuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)