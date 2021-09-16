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    Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü: 1'i Kandil kadrosundan

    Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü: 1'i Kandil kadrosundan

    4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 16.09.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 15:15
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    Türk askeri, Suriye'nin kuzeyini adeta abluka altına aldı...

    Teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik, hain saldırıların önünü de başarılı operasyonlarla kesmiş oldu.

    Kahraman komandolar, bu kez Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki PKK'ları durdurdu.

    8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı, 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    1'İ KANDİL KADROSUNDAN

    Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirtildi.

    Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü: 1 i Kandil kadrosundan #1

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