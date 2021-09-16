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- Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü: 1'i Kandil kadrosundan
Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü: 1'i Kandil kadrosundan
4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 16.09.2021 - 15:03
- Güncelleme : 16.09.2021 - 15:15
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Teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik, hain saldırıların önünü de başarılı operasyonlarla kesmiş oldu.
Kahraman komandolar, bu kez Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki PKK'ları durdurdu.
8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
1'İ KANDİL KADROSUNDAN
Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirtildi.