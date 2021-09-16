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Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü: 1'i Kandil kadrosundan

Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü: 1'i Kandil kadrosundan

4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.