Salgınla mücadelede negatif basınçlı odaların önemi

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, binlerce hastanın tedavi aldığı hastanelerde pandeminin kontrol altına alınabilmesindeki en önemli silahlardan biri, “negatif basınçlı oda sistemleri” oldu.

Koronavirüs salgınından başarılı bir mücadele ile çıkan Türkiye’deki hastanelerde, özellikle yatan hastaların takip edildiği bölümlerde, Çin ya da İtalya’dan gelen dramatik sahnelerin görülmemesindeki en önemli nedenlerinden biri de yeni sistemlerle donatılmış şehir hastanelerinin tamamında bulunan negatif basınçlı oda sistemleri.

Sağlık çalışanları, ortamdaki virüs yüklü havadan korunabildikleri için sadece pozitif hasta ile yakın temasa geçeceği anlarda koruyucu tulumları ve ekipmanlarını giydi.

Onun dışındaki zamanlarda, yoğun bakımdaki ortak alanlarda dahi sadece hastane üniformalarıyla çalışabildiler.

ÇİN’DEKİ MANZARA TÜRKİYE’DE OLMADI

Böylece Çin’deki sağlık çalışanlarının, koruyucu tulumlarıyla günde 8-10 saat tuvalete dahi gidemeden çalışmak zorunda kaldıkları için yaşadığı manzaralar, Türkiye’de görülmedi.

GEREKLİ DURUMLARDA YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİYOR

Şehir hastanelerinde tek kişilik normal odalar bile gerekli durumlarda negatif basınçlı yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor. Negatif basınçlı oda sistemlerinden, hem ameliyathanelerde, hem yoğun bakımlarda, hem de koronavirüs pozitif vakaların yatırıldığı tek kişilik izolasyon odalarında yararlanılıyor.

SANCAKTEPE’DE BU SİSTEM KULLANILIYOR

İstanbul’un en çok hasta kabul eden pandemi hastanelerinden biri olan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bu sistemlerin öne çıktığı merkezlerden biri. 75 yoğun bakım yatağı ve 16 ameliyathanenin bir bölümü, koronavirüs vakaları için negatif basınçlı odalara çevrilerek kullanıldı.

AMELİYATHANELER İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Mart ayından bu yana 60 bine yakın hastanın kabul edildiği ve yaklaşık 11 bin hastanın koronavirüs şüphesi ile tedavi edildiği, pandemiye rağmen 50’si korona şüphelisi 300’e yakın hastanın ameliyat edildiği hastanenin ameliyathaneleri ilk kez görüntülendi.

Koronavirüs pozitif vakaların yüksek önlemler altında ameliyat edildiği bu salonlarda, koruyucu ekipmanlarının içinde çalışan sağlık personelinin insanüstü çabaları da dikkat çekti.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN RAHATLAMA OLDU”

Mart ayından bu yana yaklaşık 2 bin 500 hastanın yatarak tedavi aldığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, “Aslında 17 yıllık sağlıkta dönüşüm ile özellikle devlet hastaneleri olarak geldiğimiz fiziki şartlar, bu süreçteki en büyük gücümüz oldu. Hastalarımızı mümkün olduğunca izole tekli odalarda takip ettik. Ama özellikle yoğun bakım ve ameliyathane ayağında bu dönüşüm, verdiğimiz hizmet kalitesini de arttırdı.

Pandemiyle mücadeledeki başarımızda çok ciddi bir etken oldu. Biz yaklaşık 615 yataklı iki hastane binamızda 75 yoğun bakım yatağı ile hastalarımıza hizmet verdik. Bu 75 yoğun bakım yatağını, bu süreçten önceki hazırlıklarımızla tekli, izole ve negatif basınçlı odalar haline getirdik. Bu da hem hastalarımızın birbirini enfekte etmesini engelledi, hem de personelimizin kendini korumasına imkan tanıdı.

Bu sayede sağlık personelimiz yoğun bakım sahasında bile günlük kıyafetleriyle dolaşabildi; sadece hastanın yanına girdiğinde koruma kıyafetleriyle çalıştı. Böylece sağlık çalışanlarının da mesai içinde konforunda rahatlama oldu. Çin’de yaşanan görüntüler bizde gerçekleşmedi.” dedi.

AMELİYATHANELERDE EZBER BOZULDU

Yoğun Bakım Anestezi ve Reanimasyon Klinik Şefi Prof. Dr. Nurten Bakan ise koronavirüsle birlikte hastanelerde de pek çok ezberin bozulduğunu vurgulayarak, “Şu anda ameliyat olacak her hastanın koronavirüs şüphesi olup olmadığını saptamak amacıyla hasta hikayesi ve tetkiklere önem veriyoruz

Eskiden hastanelerde en temiz yer ameliyat odasıydı, şimdi ameliyathaneleri kirli alan olarak kabul edip onun dışında kalan hazırlanma odasını temiz alan olarak kabul ediyoruz. Normalde ameliyathane içinde olması gereken tüm tıbbi ve sarf malzemeleri artık hazırlanma odasında tutuluyor.

Ekibin bir kısmı ise ameliyathaneye girmeden, buranın kapısından operasyondaki ekibe tıbbi malzeme veriyor. Böylece kalan malzemeleri diğer hastalarda da güvenli olarak kullanabiliyoruz. Ameliyat odasında ise minimum ekipman ve ekiple çalışıyoruz.





Koronavirüs pozitif vakalar için girişleri de kirli ve temiz giriş olarak ayırdık. Salgın süresince, diğer hastalara bulaşı engellemekteki en büyük silahımız bu oldu. Bu dönemde hastanemizde hiçbir hastada ekstra koronavirüs pozitif bulaşı olmadı.” dedi.

ASANSÖRLERİ BİLE AYRILDI

Prof. Dr. Bakan, pozitif vakaları taşıyan asansörlerin bile ayrıldığını anlatarak, “Hasta, direkt kendi servisinden o asansörlerle ameliyathaneye getiriliyor. Ameliyat bittikten sonra da yine hiç bekletilmeden yattığı servisine gönderiliyor.“ şeklinde konuştu.

İÇERİ GİRERKEN KAT KAT GİYİNMEK GEREKİYOR

Klasik ameliyat kıyafetleri ile standart steril önlük, maske ve eldiven giyip ameliyat ışıkları altında uzun süre ayakta beklemenin zaten yeterince zor bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Bakan, şimdi ameliyathane ekiplerinin işinin daha da zorlaştığını çünkü bu kıyafetlerin üzerine neredeyse iki kat daha korunma ekipmanı giymek zorunda olduklarını söyledi.

Bakan, “Herkes bembeyaz tulumlu olduğu için tanımak zorlaşıyor. Bu nedenle herkesin yaka ya da sırtına adlarını yazarak ameliyata giriyoruz.” dedi.