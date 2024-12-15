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Şam yakınlarında 75 bin kişilik toplu mezar bulundu

Şam yakınlarında 75 bin kişilik toplu mezar bulundu Suriyeliler tarafından Şam'da yeni bir toplu mezar tespit edildi. El Hüseyniye bölgesinde, yaklaşık 75 bin tutuklunun cesedinin gömüldüğü 150 toplu mezar bulundu. Her mezarın derinliğinin 20 metre olduğu belirtildi.