İHA

Suriye’de halk, 61 yıl sonra çöken Baas rejiminin izlerini silmeye devam ediyor.

Başkent Şam’ın merkezinde bulunan kapalı Hamidiye Çarşısı’nda esnaflar, kepenklerin üzerinde boyalı eski Suriye bayraklarını kazıyıp, yeni Suriye bayraklarını boyamaya başladı.

"BU BİR PARTİ BAYRAĞIYDI"

Çarşı esnaflarından Mustafa Muhammed Adnan yaptığı açıklamada, “Bu Suriye’nin bayrağı değildi, parti bayrağıydı. Çok şükür çok mutluyuz şu anda. O bayrağı kaldırıyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak.” dedi.