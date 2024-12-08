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Haber Merkezi

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi.

Rejimin çöküşü başkent Şam'daki Emevi Camii’nde sabah namazında tekbirlerle kutlandı.

REJİM KARŞITI GÜÇLER ŞAM'DA

Rejim kartışı güçler şehir merkezini hava limanını ele geçirirken, Beşşar Esad'ın heykelleri yıkıldı ve cumhurbaşkanlığı sarayına da girdi.

EMEVİ CAMİİNDE SABAH NAMAZI

Rejim güçlerinin Şam’daki en önemli adımı Emevi Camii’nde sabah namazı kılması oldu.

EMEVİ CAMİİ'NİN ÖNEMİ

"Şam Ulu Cami" olarak da bilinen yapı, Şam'ın eski şehir kısmında yer alır ve dünyanın en büyük ve en eski camilerinden biridir.

Sembol yapılandan biri olan camiyi inşa ederken bölgedeki mimari tecrübeden yararlanan Emeviler'in bunun yanı sıra; Mescid-i Nebevi’yi örnek aldığı bilinmektedir.

İslam sanatının şaheseri olarak anılan "cami Şam'ın kalbi" olarak da anılıyor.

70 yıl boyunca aynı yapı hem kilise hem de camii olarak iki dinin ibadethanesi oldu.

Müslüman nüfusun zaman içinde artması sonucu tamamı camiie çevrildi. Cami, kutsal emanetleri muhafaza ediyor.

Kubbenin sağında Hz. Yahya'ya nispet edilen ve onun kesik başının gömülü olduğu düşünülen türbeye benzer bir yapı bulunuyor.