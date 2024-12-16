Şam'dan kaçarak Rusya'ya sığınan Esad'dan ilk açıklama

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Suriye'de 27 Kasım'da yeni bir süreç başladı.

Muhaliflerin başlattığı ilerleyiş sonrası Esad rejimi düştü.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından ailesini yanına alan Esad, milyon dolarlarla Rusya'ya kaçtı.

Esad'ın Rusya'ya kaçışını bizzat Putin onayladı ve Rus istihbaratı da "kaçış" operasyonunu gerçekleştirdi.

Kaçıştan sonra sığınmacı pozisyonuna düşen Esad, ilk açıklamasını ise günler sonra yaptı ve "yaşanan olayları detaylı anlatmaktan kaçındım" dedi.

"8 ARALIK'A KADAR ÜLKEDEN AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM"

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Beşar Esad, 8 Aralık sabahının ilk saatlerine kadar Şam'da kaldı.

Esad açıklamasında, "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim" dedi. Esad, Şam'a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye'ye gittiğini bildirdi.

Esad, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"PLANLI BİR DURUM DEĞİLDİ"

Bu kaçış planlanmış bir durum değildi. Nitekim 18 Kasım’da yapılan son çatışmalar sonrasında Şam’da kaldım. Ancak 8 Aralık 2024 Pazar günü, silahlı grupların Şam’a yaklaşmasıyla birlikte Rusya’nın önerisiyle bir tahliye planı organize edildi. Rusya ile yapılan koordinasyon sonucunda askeri güçlerin çekilmesi ve güvenlik koridorlarının açılmasının ardından, Şam’dan ayrılmam sağlandı.

"TESLİM OLMAYI REDDEDİYORUM"

Bu zorlu süreçte, ne iltica ne de teslimiyet söz konusu oldu. Tek gerçek, vatanı savunma çabalarının devam ettiği gerçeğiydi.



Bu bağlamda, savaşın başlangıcından bu yana teslim olmayı reddettiğimi bir kez daha vurgulamak isterim. Silah arkadaşlarım ve komutanlarla omuz omuza savaştım.

"VATANIM İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Son olarak, Suriyelilerin iradesine bağlı olduğumu, vatanım için mücadele ettiğimi ve hiçbir koşulda ayrılıkçı düşüncelere teslim olmayacağımı belirtmek istiyorum. Bağımsız, özgür ve birleşik bir Suriye için çalışmaya devam edeceğim.

ESAD'IN MOSKOVA'YA KAÇIŞI

Muhalif silahlı grupların Şam'ı ele geçirmesinden saatler önce Esad'ın Rusya'ya kaçtığı öğrenilmişti.

Kremlin, Esad'a Rusya'nın sığınma hakkı tanımasının Rus lider Vladimir Putin'in kararı olduğunu açıklamıştı. Putin'in Esad ile yakın bir zamanda görüşme planının ise olmadığı belirtilmişti.