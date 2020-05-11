Şamil Tayyar'dan Ekrem İmamoğlu yorumu

AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu'nun kendi haline bırakılması durumunda kendini imha edeceğini yazdı.

AK Parti'de üç dönem milletvekilliği yapan Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile attığı tweet'te partinin yeni stratejisini de ortaya koydu.

"İMAMOĞLU'NA YÜKLENMEK, ONU GÜNDEMDE TUTUYOR"

Barbaros Şansal'ın doğalgaz faturası nedeniyle bir dönem fazlasıyla alkışladığı CHP'li İmamoğlu'na yönelik tweet'ini alıntılayan Şamil Tayyar, "Haklı sebeple de olsa sürekli İmamoğlu’na yüklenmek, onu gündemde tutuyor.

"BIRAKSAK KENDİ KENDİNİ İMHA EDECEK, BAKIN..."

Bıraksak kendi haline kendini imha edecek. Bu kafayla giderse, bize bile gerek kalmaz yandaşları fitili ateşler. Bakın, Barbaros bile topa tutmuş!" ifadelerini kullandı.