Samsun ve Ordu'da sel felaketi! Okullar bir gün daha tatil edildi Ordu Valisi Tuncay Sonel de şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan riskine karşı kentteki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitiminin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

DHA

Yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.

Sağanak yağışların ardından birçok kentte sel felaketi meydana geliyor.

Samsun'da iki gündür devam eden yağışların sele dönmesinin ardından bir kişi hayatını kaybetti.

Dün kentte okulların tatil edilmesinin ardından yeniden tatil haberi geldi.

Samsun ve Ordu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bugün de bazı ilçelerde ve taşımalı eğitim veren tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Taşımalı eğitime gün ara

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ayvacık, Salıpazarı, Ladik ve Terme ilçelerinde tüm okullarda, diğer tüm ilçelerde de 1 gün süreyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrencilerin idari izinli sayılacakları belirtildi.

"Öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: