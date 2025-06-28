Samsun’da bariyerleri aşarak yola atlayan yayalara ceza yağdı

Samsun’un İlkadım ilçesinde alt geçit ve kavşaklarda bulunan yaya geçitleri kullanılmayarak trafiğin ortasından geçmeye çalışan yayalara yönelik denetim yapıldı.

Demir bariyerlere rağmen yasak geçişler sürünce polis harekete geçti.

TRAFİK POLİSİNDEN SIKI DENETİM

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, "taşıt yolundan geçmek" kuralını ihlal eden yayalara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 68/1-B maddesi uyarınca kişi başı 993 TL para cezası uyguladı.

Denetimler sırasında birçok kişi ceza yerken, bazı vatandaşlar da sitem etti.

'KAÇ LİRA CEZA YEDİM BAKMIYORUM'

Kurallara uymadığı için ceza kesilen vatandaşlardan S.A., uygulamaya tepki göstererek, “Yasak yerden geçtiğim için ceza yazdılar. Yakında yaya geçidi var, orayı kullanmadım. Kaç lira ceza yazıldığına da bakmıyorum,” dedi.

YETKİLİLERDEN CAN GÜVENLİĞİ UYARISI

Yetkililer, hem sürücü hem yaya güvenliği açısından yaya geçitlerinin kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, uyarılara rağmen ısrarla yasağı ihlal edenlerin hem kendilerini hem başkalarını riske attığını hatırlattı.

Trafik ekiplerinin denetimlerini artırarak sürdüreceği öğrenildi.