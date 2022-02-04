CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Atatürk heykeline yönelik düzenlenen saldırının peşini bırakmayacaklarını, sayıları azaltarak nöbete bir süre daha devam edeceklerini söyledi.

Samsun'da Atatürk heykeline yönelik düzenlenen provokatif saldırı, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Polis ekipleri olaya anında el koydu ve heykeli devirmeye çalışan 2 kişiyi hakim karşısına çıkarıldı.

Alkollü oldukları için heykeli yıkmaya çalıştıklarını söyleyen iki kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

"SAYI AZALTILARAK NÖBETE DEVAM EDİLECEK"

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, kentte yaşanan son gelişmeleri Ensonhaber'e anlattı.

Gece yarısından itibaren nöbetin devam ettiğini dile getiren CHP'li Türkel, "Bu onur nöbetidir. Planlı saldırıya dikkat çekmek adına nöbetteyiz. Zanlılar tutuklandı. CHP olarak olayı dikkatle takipteyiz. Sabah kadar nöbet devam edecek. Yarın sayıları azaltacağız ancak nöbetimiz devam edecek." dedi.

Samsun'da CHP'nin heykel nöbeti devam edecek VİDEO