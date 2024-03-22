Samsun'da dilencilerin görenleri şaşırtan zulası Samsun'da zabıta tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalanan dilencilerin paraları balık poşetine ve Ramazan pidesine saklaması dikkat çekti.

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin olarak yaptıkları denetimlere bu cuma günü de devam etti.

Dilenci Mücadele Amirliğine bağlı ekipler, cemaatin yoğun olduğu cami avlularında dilenci avına çıktı.

Vatandaşların duygularını sömüren dilencilere geçit yok

Yağmurlu ve soğuk havalarda vatandaşların duygularını daha çok sömürmek için küçük yaştaki çocukları da dilenmeye getiren dilenciler, ekiplerin çalışması ile suçüstü yakalandı.

Araçlara bindirilen dilenciler, Dilenci Toplama Merkezi’ne götürüldü.

Zulaları şaşkına çevirdi

Yapılan üst aramalarında bazı dilencilerin üzerinden az miktarda para çıkarken, bazılarının ise paraları istavrit balığı dolu poşete (500 TL) ve Ramazan pidesinin içerisine (300 TL) sakladığı tespit edildi.

Üst aramasında bulunan paralara el konulurken, dilencilere de idari para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)