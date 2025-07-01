Samsun’da ehliyet sınavına göğüsüne gizlediği telefonla girdi

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yapılan ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan bir kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

25 yaşındaki S.D., sınav salonuna girişte sergilediği tedirgin davranışlarla dikkat çekti.

Durumu fark eden Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav öncesinde S.D.’yi kontrol etti.

GÖĞÜS KAFESİNDE CEP TELEFONU BULUNDU

Yapılan üst aramasında, şahsın göğüs kafesi çukuruna yerleştirilmiş bir cep telefonu bulundu.

Polis ekipleri, kopya düzeneği olarak kullanılacağı düşünülen telefonun özel bir şekilde yerleştirildiğini ve kıyafet altından gizlenmiş olduğunu tespit etti.

Telefonun sınav sırasında dışarıyla iletişim kurmak amacıyla kullanılması planlandığı değerlendirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili S.D. hakkında, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet birimleri, sınavlarda güvenliği sağlamak ve kopya girişimlerini engellemek adına denetimlerin süreceğini bildirdi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Sınav güvenliğiyle ilgili açıklama yapan yetkililer, sınavlara giren adaylara kurallara uymaları yönünde çağrı yaptı.

Görevli ekiplerin sınav sırasında her türlü kopya girişimine karşı hazırlıklı olduğu ve benzer girişimlerde sıfır tolerans uygulanacağı belirtildi.