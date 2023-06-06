Samsun’da hasar tespit ve temizlik çalışması başladı Samsun ve ilçelerinde sele neden olan sağanağın ardından yaralar sarılmaya başlandı. Ekipler temizlik çalışmalarını özellikle kırsal mahallelerde yoğunlaştırırken, hasar tespitinin de kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

DHA

Samsun'da kent genelinde dün sabah saatlerince etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sağanak İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy, Ladik, Bafra, Salıpazarı, Terme, 19 Mayıs ve Kavak ilçelerinde sele neden oldu.

Ladik ilçesinde hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybedip düşen Şükrü Köksal, hayatını kaybetti.

Samsun sele teslim oldu

Sel bazı kırsal mahallelerden hasara yol açtı. Tarım alanları su altında kaldı.

Terme’de sağanak sonrası debisi yükselen çayda gece taşkınlar oluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Terme Belediyesi ve kolluk güçleri bölgede incelemelerde bulunarak, bazı noktalarda suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Çayın taşmasıyla çevresindeki parklar, yürüyüş yolları, ilçedeki mazgalların tıkanmasıyla sokaklar su altında kaldı.

Sel suları çekilmeye başlandı

Birçok köprü ve yol güvenlik önlemi nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Zaman zaman sağanağın etkili olduğu ilçelerde, sel suları çekilmeye başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kentte en fazla yağış Salıpazarı ilçesine düştü. İlçede metrekareye düşen yağış miktarı 231,2 kilogram olarak ölçüldü. Ayvacık ilçesinde 181,1, Tekkeköy ilçesinde ise metrekareye 137 kilogram yağış düştü.

Kentte yağmurun ardından yaralar sarılmaya başlandı. Kırsal mahallelerde Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan, dün kuvvetli sağanak sonrası yaşanan selin neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için hasar tespiti çalışmalarına başlanıldı.