Samsun'da sağanak sonrası Terme Çayı'nın debisi yükseldi Günlerdir devam eden şiddetli yağışların ardından kentteki çayda taşkınlar oluştu. Ekipler teyakkuza geçerken sokaklar sular altında kaldı.

AA

Yurdun birçok bölgesinde yağışlı havalar etkisini sürdürüyor.

Haziran ayı boyunca yağışın artmasıyla birlikte olumsuzluklar da beraberinde geldi.

Bu illerden biri de Samsun oldu.

Kentte, sağanak sonrası debisi yükselen Terme Çayı'nda gece taşkınlar oluştu.

Bunun üzerine kolluk güçleri, bölgede incelemelerde bulunarak bazı noktalarda suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Yaya ve araç trafiğine kapatıldı

Çayın taşmasıyla çevresindeki parklar, yürüyüş yolları, ilçe içindeki mazgalların tıkanmasıyla sokaklar sular altında kaldı.

İlçedeki birçok köprü ve yol güvenlik önlemi nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

İlçe merkezine bağlı bazı mahallelerdeki derelerin de debisi yükseldi. İlçede su kesintisi yapıldı.

"Olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız"

Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı'nın taştığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kılıç, "İlçemizde yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. Ekiplerimiz önlem almak, oluşan tahribatları tespit ve tamir etmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Gelen ihbarlara anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz." dedi.

Taşımalı eğitime ara verildi

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise ilçede bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.